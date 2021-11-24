На улице Поэта Романова начали строить мост через реку Шограш

24.11.2021 [Общество]

Будущая улица Поэта Романова соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева и станет этапом создания Малого транспортного кольца Вологды. Накануне подрядчик начал забивать сваи для строительства моста через реку Шограш.

«В третий этап, помимо строительства дороги на участке от Осановского проезда до Ярославской, включено строительство правого и левого мостовых переходов через реку Шограш и кольца на перекрёстке улиц Поэта Романова и Молодежной. Подрядчик уже приступил к погружению свай для береговой опоры будущего моста. Всего для формирования переправы через реку Шограш необходимо установить шесть опор, из которых четыре береговые и две русловые. Работы по третьему этапу будут завершены только после переустройства всего комплекса инженерных коммуникаций», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Накануне в Вологде также стартовали конкурсные процедуры на четвертый этап строительства улицы Поэта Романова. Стартовая стоимость работ составляет более 119 млн рублей, — сообщает пресс — служба администрации города.

«В проект заложено строительство двух кольцевых пересечений улицы Поэта Романова с улицей Конева и Осановским проездом. Также предусматриваем освещение и благоустройство территории. Исполнитель будет определён в декабре. Начало производства работ по этому этапу планируем на 2023 год», — добавил Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщало, что госконтракт на строительство участка улицы Поэта Романова выиграло вологодское ООО "Строймост". Именно эта организация и будет возводить мост через реку Шограш

Малое транспортное кольцо будет состоять из 25 различных элементов и иметь протяженность 16,3 км. Помимо строительства улицы Поэта Романова, ведутся предпроектные работы по Флотскому мосту и развязке улиц Кирова — Гагарина.

 

Тэги: администрация Вологды, улица Поэта Романова
фото: пресс-служба администрации Вологды

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