Госконтракт на строительство первого участка улицы Поэта Романова в Вологде выиграло ООО «Строймост»

25.12.2020 [Общество]
Госконтракт на строительство первого участка улицы Поэта Романова в Вологде выиграло ООО «Строймост»

11 декабря в Вологде подписали контракт стоимостью 207 388 833 рублей на строительство одного из этапов улицы Поэта Романова — от Конева до Осановского проезда. Победителем аукциона по поиску подрядчика стало вологодское ООО «Строймост» (директор — Андрей Валдаев). 

— Это старт долгожданного проекта, в реализацию которого никто не верит до сих пор. Но по этому участку подрядчик уже определен, он приступил к завозу ПГС. По контракту отрезок от Конева до Осановского проезда будет готов через 2 года! По другим этапам продолжаются работы проектировщиков, — написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

В 2021 году, по словам Воропанова, начнется обустройство и перенос инженерных сетей на всем протяжении от Конева до Ярославской. 

Ранее NewsVo сообщал, что будущая улица Поэта Романова соединит  микрорайон Бывалово с улицей Конева, станет частью первого этапа формирования малого транспортного кольца в Вологде. Всего предстоит построить отрезок 2 км (1988м), три кольцевых развязки и мостовой переход. 

 

Тэги: Строительство, госконтракты, улица Поэта Романова
Фото со страницы Сергея Воропанова в соцсети

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