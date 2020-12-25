Госконтракт на строительство первого участка улицы Поэта Романова в Вологде выиграло ООО «Строймост»

11 декабря в Вологде подписали контракт стоимостью 207 388 833 рублей на строительство одного из этапов улицы Поэта Романова — от Конева до Осановского проезда. Победителем аукциона по поиску подрядчика стало вологодское ООО «Строймост» (директор — Андрей Валдаев).

— Это старт долгожданного проекта, в реализацию которого никто не верит до сих пор. Но по этому участку подрядчик уже определен, он приступил к завозу ПГС. По контракту отрезок от Конева до Осановского проезда будет готов через 2 года! По другим этапам продолжаются работы проектировщиков, — написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

В 2021 году, по словам Воропанова, начнется обустройство и перенос инженерных сетей на всем протяжении от Конева до Ярославской.

Ранее NewsVo сообщал, что будущая улица Поэта Романова соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева, станет частью первого этапа формирования малого транспортного кольца в Вологде. Всего предстоит построить отрезок 2 км (1988м), три кольцевых развязки и мостовой переход.