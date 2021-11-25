Вологодское кружево стало «Сокровищем России» по версии журнала National Geographic Traveler

25.11.2021 [Культура]

Журнал National Geographic Traveler подвел итоги конкурса «Сокровища России». В номинации «Народный промысел» победителем признано вологодское кружево.

«Сокровища России» – онлайн-голосование журнала National Geographic Traveler, посвященное туристическим возможностям нашей страны. Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах, - сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Проект завершился 31 октября: на протяжении четырех месяцев пользователи Nat-geo.ru голосовали за достопримечательности, популярные места, народные промыслы и объекты в различных регионах России в 10 номинациях. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятерку лучших.

Помимо вологодского кружева, в ТОП-5 самых известных народных промыслов страны вошли тагильский поднос, национальное ямальское шитье, старооскольская глиняная игрушка и асиновская береста.

Как ранее сообщало NewsVo, о вологодском кружеве писала американская пресса

Тэги: вологодское кружево, конкурс

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