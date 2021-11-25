Деньги за ремонт ограждения на Октябрьском мосту в Череповце могут взыскать с водителя врезавшегося в него «Мицубиси»

В Череповце деньги за ремонт трёх секций ограждения Октябрьского моста могут взыскать с 59-летнего водителя внедорожника «Мицубиси Паджеро», который их повредил, сообщает официальный сайт города со ссылкой на слова замдиректора «Спецавтотранса» Дмитрия Дураничева.

«Эти чугунные секции мы заказываем на литейном предприятии. Затем смонтируем. Сколько потребуется времени, сказать пока не могу. Предприятие будет считать смету. В случае доказанной вины водителя внедорожника, ущерб в полном объеме будет восстанавливать он», — сказал Дураничев.

Как NewsVO сообщал ранее, 24 ноября около 13 часов водитель «Мицубиси» не справился с управлением и пробил ограждение моста. От падения в реку машину спас столб, который выдержал удар.

«Внедорожник, врезавшийся в отбойник Октябрьского моста, застрял в конструкциях переправы так, что доставать его пришлось с помощью двух тракторов. Эвакуаторы не справились. Операция завершилась только в 17 часов, еще три часа нашим службам потребовалось, чтобы поставить взамен снесенных временные заграждения на мосту», — сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

Он также добавил, что на автомобиле стояла нешипованная резина.