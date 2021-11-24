В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста

В Череповце водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и въехал в ограждение Октябрьского моста. Авария произошла сегодня около 13 часов, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

«От падения с моста автомобиль спасла световая опора, которая выдержала удар», — отметил Германов.

По предварительной информации, водитель внедорожника пострадал, но угрозы его жизни нет. На месте ДТП работают оперативные службы.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся.