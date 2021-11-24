В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста

24.11.2021 [Происшествия]

В Череповце водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и въехал в ограждение Октябрьского моста. Авария произошла сегодня около 13 часов, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

«От падения с моста автомобиль спасла световая опора, которая выдержала удар», — отметил Германов.

По предварительной информации, водитель внедорожника пострадал, но угрозы его жизни нет. На месте ДТП работают оперативные службы.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся.

Тэги: ДТП, Октябрьский мост
видео со страницы Вадима Германова

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

Похожие новости

Два пешехода пострадали в ДТП в Вологде

Аварии случились накануне вечером на улицах Пугачева и Чехова областного центра

373
0

Житель Вологды без разрешения взял автомобиль бабушки, устроил на нём две аварии и покинул места происшествий

За оставление мест ДТП суд назначил ему наказания в виде арестов

1083
0

В Череповце столкнулись броневик «Ратник» и КамАЗ

Пострадал пассажир «Ратника». С травмами его доставили в больницу.

691
0

В Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся

Инцидент произошёл на проспекте Строителей 19 ноября в 14:15

1881
0

Пассажирка «Лады» получила серьезные травмы в ДТП под Вологдой

Авария произошла накануне вечером на перекрестке улицы Ананьинской и обхода Вологды

1146
0

Стали известны обстоятельства гибели подростка в ДТП в Тотемском районе

Происшествие случилось накануне на трассе Тотьма – Усть-Царева

2046
0

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса

На место происшествия выехало руководство регионального управления ГИБДД

7192
0

В Москве осудили виновницу ДТП, в котором погибли дети из Череповецкого района

Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения

1291
0

В Великоустюгском районе ВАЗ-2115 столкнулся с лесовозом

Водитель легковушки — 32-летняя женщина — госпитализирована

873
0

Водитель Mitsubishi ASX погиб в ДТП в Шекснинском районе

Авария случилась сегодня на трассе Шексна — Сизьма

2432
0

В Череповце «Форд Куга» собрал «змейку» из четырёх машин перед светофором

Инцидент произошёл на улице М. Горького утром 12 ноября

852
0

В Вологодском районе три человека пострадали при столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

ДТП произошло на 14 километре автодороги Кузнецовка — Большое село — Антоново днём 14 ноября

953
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Виталий Тушинов пригласил антиваксеров на работу в «красные зоны» моногоспиталей
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
Житель Вологды на улице обокрал потерявшего сознание мужчину
Самое большое количество антиваксеров Росздравнадзор обнаружил в Карелии
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Великоустюгские чиновники встретились с протестующими против полигона жителями Горбачево
Житель Грязовецкого района получил пожизненный срок за убийство родных братьев
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

3535
0
24.11.2021 [БлогоVO]

Я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении

110
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1325
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика