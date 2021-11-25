Четыре человека пострадали в ДТП в Вытегорском районе

В Вытегорском районе четыре человека пострадали в ДТП на 308 километре автодороги Вологда — Медвежьегорск. Авария произошла 24 ноября в 14:43, сообщает районный отдел ГИБДД.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Лада Калина» при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Форд Фьюжен» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили оба водителя, 17-летний пассажир «Калины» и 46-летняя пассажирка «Форда». Все были пристёгнуты ремнями безопасности.

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