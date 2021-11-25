О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике

О необычных способах питания в мире растений расскажет новая выставка Вологодского музея-заповедника «Нахлебники», которая откроется 27 ноября.

– Из школьного курса ботаники многие помнят, что такое фотосинтез. А для тех, кто забыл - это зеленые растения, которые сами себя кормят, производя органические вещества из неорганических под действием солнечного света. Но некоторым растениям либо не хватает такого питания, либо же оно им не подходит. И такие растения начинают паразитировать на других... Звучит как захватывающий триллер, правда? Так и есть! – говорится в анонсе мероприятия. –

Выставка поможет ответить на множество вопросов! Кто относится к паразитам в мире цветковых растений, и как выглядят эти интересные растения? Есть ли хищники среди растений? Кто такие сапрофиты? Видели ли вы «ведьмину метлу»? Что значит «копыта на стволах»? Что такое капы и сувели? Звучит еще более захватывающе? Да! Ответы ищите на нашей новой выставке в экспозиции Истории и природы Вологодского края!