О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике

О необычных способах питания в мире растений расскажет новая выставка Вологодского музея-заповедника «Нахлебники», которая откроется 27 ноября.
– Из школьного курса ботаники многие помнят, что такое фотосинтез. А для тех, кто забыл - это зеленые растения, которые сами себя кормят, производя органические вещества из неорганических под действием солнечного света. Но некоторым растениям либо не хватает такого питания, либо же оно им не подходит. И такие растения начинают паразитировать на других... Звучит как захватывающий триллер, правда? Так и есть! – говорится в анонсе мероприятия. –
Выставка поможет ответить на множество вопросов! Кто относится к паразитам в мире цветковых растений, и как выглядят эти интересные растения? Есть ли хищники среди растений? Кто такие сапрофиты? Видели ли вы «ведьмину метлу»? Что значит «копыта на стволах»? Что такое капы и сувели? Звучит еще более захватывающе? Да! Ответы ищите на нашей новой выставке в экспозиции Истории и природы Вологодского края!
«Нахлебники» – это вторая выставка естественнонаучного цикла «Галерея удивительного». Ранее NewsVo рассказывал о выставке необычных геологических образований, которая открывалась в музее весной этого года.
Посетить выставку можно с 27 ноября этого года по 21 августа следующего года в отделе природы музея-заповедника на территории Вологодского кремля с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.
Возрастных ограничений нет.