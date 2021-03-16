Выставка необычных геологических образований откроется в Вологде 20 марта

16.03.2021 [Культура]

Интересные геологические образования – конкреции, секреции, друзы, жеоды, щетки, онколиты и другие любопытные творения природы можно будет увидеть на выставке «Осколки каменной летописи», которая откроется 20 марта в отделе природы Вологодского музея-заповедника.

Это будет первая выставка естественнонаучного цикла «Галерея удивительного». 

– Фантазия природы настолько безгранична и непредсказуема, что удивляться ее творческим способностям можно бесконечно, – говорится в анонсе мероприятия. – Необычные геологические образования люди часто встречают в природе по берегам рек и озёр, на песчаных карьерах, во время загородных поездок. Камни интересной формы, необычной структуры, красивого цвета – всегда привлекают внимание. Их собирают в коллекции, приносят домой как сувениры. Наиболее интересные образцы становятся экспонатами музеев.

В экспозицию войдут более 60 предметов, иллюстрирующих эти явления. Посетители узнают о происхождении каменных образований, в том числе и так называемых «яиц динозавров». 

Для юных посетителей на этой выставке предусмотрены интерактивные комплексы, которые придумал художник-дизайнер проекта Евгений Шиперов.

Выставка будет работать с 20 марта по 24 октября в отделе природы Вологодского музея-заповедника, с 10:00 до 17:30 (кассы работают до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Стоимость билетов: взрослые – 120 рублей, школьники, студенты – 60 рублей, пенсионеры – 80 рублей, дошкольники – бесплатно.

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