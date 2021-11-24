РЖД запускает сказочный поезд в Великий Устюг

24.11.2021 [Общество]

РЖД впервые запускает новогодний маршрут «Поезд Деда Мороза». Сказочный поезд отправится из Великого Устюга 5 декабря. Как написал на своей страничке в соцсетях губернатор Олег Кувшинников, стилизованный железнодорожный состав зимнего волшебника побывает более чем в 30 городах.

«Ребята, которые не смогут побывать в Великом Устюге, познакомятся с Дедом Морозом в своем городе, побывают в его приемной, приобретут памятные вещи в сувенирной лавке. Еще все желающие попробуют уникальные блюда, приготовленные по рецептам зимнего волшебника», — пояснил глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, уже есть договоренность с руководством компании о том, что при востребованности проекта он будет запущен также в следующем году.

Тэги: Дед Мороз, поезд

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