Череповецкий отель «Ампаро» стал четырехзвездным, и это может по достоинству оценить любой, кто в нем остановится.

Отель «Ампаро» находится по адресу: улица Ленина, 52А, в историческом центре города Череповца, в непосредственной близости от основных исторических достопримечательностей, музеев и учреждений культуры. В то же время это деловой центр города, что предоставляет широкие возможности для оперативного решения рабочих вопросов. В непосредственной близости с отелем находятся банки, бизнес-центры, офисы коммерческих структур и рестораны.

Отель располагает бесплатным Wi-Fi, конференц-залом и рестораном.

Что изменилось

Если ранее в отеле было 19 номеров, то теперь — 24, из них 4 расположены на первом этаже. Два из них стандартные, еще два имеют улучшенную планировку, но все номера — с оснащением уровня четырех звезд. Конференц-зал, ранее находившийся на 4-м этаже, перемещен на первый. Разумеется, он имеет все необходимое техническое оснащение, в том числе для проведения переговоров и любых деловых мероприятий.

Еще одно новшество — опять же для удобства гостей — на первом этаже теперь оборудованы багажное отделение, комфортная зона ожидания, установлен гостевой компьютер на случай необходимости работы с документами.

«Также для удобства гостей мы открыли ресторан „Каннам Чикен“, — говорит управляющая отелем „Ампаро“ Людмила Тихомирова. — Он работает с 10 до 23 часов по будням и до 1 часа ночи в выходные, с предоставлением полного рациона питания, то есть обедов, завтраков и ужинов. Также ресторан работает по индивидуальным заказам. Кроме того, гости могут заказать доставку комплексов обедов и ужинов в номера».

Номера в отеле «Ампаро» — на любой вкус и кошелек: от стандартных одноместных до трехкомнатных, рассчитанных сразу на нескольких гостей. Оснащение — по последнему слову техники, все соответствует статусу четырех звезд.

Вообще, к отелям с квалификацией «четыре звезды» предъявляются достаточно высокие требования — от здания и прилегающей территории до технического оснащения и качества номерного фонда. В регионах гостиницы такого уровня встречаются не так часто. И одна из них — как раз «Ампаро».

Ресторан

Ресторан корейской и азиатской кухни Kannam Chicken («Каннам чикен») — это изысканный вкус и великолепное качество. Здесь вам предложат куриные ножки в панировке, в фирменном корейском соусе, комплексы «Чикен комбо», слайсы «Сырный Снег», ножки «Сырный снег», ножки медовые, каннам бургер с соусом, том ям с креветками, филе «Чили стандарт», крылья «Каннам», рамен, картофель фри и многое другое — опять же на любой вкус.

К слову, в сотрудничестве с сервисом Яндекс.Еда ресторан предлагает не только вкусно покушать непосредственно в самом отеле «Ампаро», но и заказать доставку питания домой и в офис — прямо с плиты. Доставка, что немаловажно, бесплатная. Возможен также и самовывоз. Оплата обедов — как картой, так и наличными, либо онлайн. Скидки, акции, подарки — все это тоже Kannam Chicken!

Отель «Ампаро»: г. Череповец, ул. Ленина, 52А.

Телефон отеля 82-02-50–08–08,

Телефон ресторана (8202) 555-200.