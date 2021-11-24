РЖД сократит график движения поезда «Белые ночи»

24.11.2021 [Общество]

Федеральная пассажирская компания отменит или сократит периодичность курсирования в России 44 пассажирских поездов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмм компании.

В документе ФПК просит закрыть продажу билетов на некоторые поезда, в списке которых оказался поезд № 617/618 Санкт-Петербург («Белые ночи»).

Как указано в телеграмме, продажа билетов закрыта на следующие даты:

№ 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования;
В ФПК пояснили, что пересматривают график курсирования ряда поездов «в связи с потребительским спросом».
«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе ФПК.

В компании также обратили внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям.

 

Тэги: Белые ночи, поезд, РЖД

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