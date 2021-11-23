Житель Верховажского района срубил восемь берёз, чтобы обеспечить себя дровами

В Верховажском районе полицейские задержали 64-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке леса.

Мужчина срубил восемь берёз в одном из районных лесничеств. Ущерб от его действий составил 52 375 рублей.

«В беседе с правоохранителями задержанный дал признательные показания, пояснив, что вырубил деревья, чтобы обеспечить себя дровами», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее NewsVO сообщал, что в Грязовецком районе договоры на покупку леса заключались от имени умерших.