В Грязовецком районе двое умерших граждан заключили договоры на покупку леса для собственных нужд

В Грязовецком районе прокуратура выявила нарушения при заключении договоров между гражданами и департаментом лесного хозяйства о покупке леса для собственных нужд.

Два таких договора были заключены в 2020 году. Интересы покупателей представляли по доверенности третьи лица.

«Однако на момент заключения договоров указанные граждане умерли, и, соответственно, заключать какие-либо соглашения не могли. Кроме того, установлено, что доверенности, выданные третьим лицам на представление интересов, на момент заключения договоров купли-продажи являлись не действительными», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Для признания договоров недействительными районная прокуратура направила в суд соответствующие иски.