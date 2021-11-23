13 890 рублей – размер минимальной зарплаты в Вологодской области с 1 января 2022 года

23.11.2021 [Экономика]

13 890 рублей составит размер МРОТ в Вологодской области с 1 января 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона в ходе оперативного совещания 22 ноября.

– В 21-м году показатели инфляции превосходят прогнозируемые практически в два раза. В этой связи президентом страны принято решение проиндексировать такие важные показатели, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда на уровне, превышающем темпы ожидаемой инфляции, – сказал Олег Кувшинников.

По прогнозам Росстата, темпы инфляции на конец года превысят 8%. Прожиточный минимум и МРОТ проиндексируют на 8,6%.

Ранее NewsVo рассказывал, что инфляция в Вологодской области в октябре оказалась выше, чем в среднем по России. Так, например, если в целом по России годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%, то в Вологодской области в октябре этого года она составила 8,59%.

Напомним, что от размера прожиточного минимума и МРОТ зависит размер многих пособий, социальных выплат, пенсий и больничных листов. Так, например, доходы пожилых россиян не могут быть меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе. Также с ростом прожиточного минимума несколько увеличатся пособия на детей от трех до семи лет, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. 

Тэги: МРОТ, прожиточный минимум, инфляция

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