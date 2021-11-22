Инфляция в Вологодской области в октябре оказалась выше, чем в среднем по России

Годовая инфляция в Вологодской области в октябре 2021 года составила 8,59% после 7,98% в сентябре. В целом инфляция в регионе сложилась выше, чем по России (8,13%) и по Северо-Западному округу (8,12%). Как говорится в аналитической записке Банка России, основное влияние на ускорение инфляции в регионе оказали увеличение издержек производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также снижение предложения отдельных овощей.
К примеру, в сегменте продовольственных товаров годовой темп прироста цен в октябре увеличился до 10,91% после 9,09% месяцем ранее. Рост издержек на отопление теплиц, удобрения и транспортировку привел к ускорению роста цен на огурцы и помидоры. Только на плодовощную продукцию цены в октябре увеличились на 26,67% по сравнению с сентябрем.
Основные показатели инфляции в Вологодской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Июнь 2021
|
Июль 2021
|
Август 2021
|
Сентябрь 2021
|
Октябрь 2021
|
Инфляция
|
6,41
|
6,17
|
6,68
|
7,98
|
8,59
|
Базовая инфляция
|
6,94
|
7,30
|
7,76
|
8,77
|
8,88
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
6,95
|
5,79
|
6,44
|
9,09
|
10,91
|
из них:
|
|
|
|
|
|
— плодоовощная продукция
|
6,59
|
-3,44
|
-0,46
|
11,43
|
26,67
|
Непродовольственные товары
|
7,91
|
8,76
|
9,23
|
9,48
|
9,09
|
Услуги
|
3,29
|
3,24
|
3,56
|
3,94
|
3,90
|
из них:
|
|
|
|
|
|
— ЖКХ
|
2,97
|
3,08
|
3,17
|
3,16
|
3,16
|
— пассажирский транспорт
|
3,87
|
2,55
|
4,94
|
4,85
|
5,20
Источник: Росстат
Снижение предложения некоторых овощей из-за неблагоприятных погодных условий обернулось повышением годовых темпов прироста цен на картофель, капусту и морковь.
Рост издержек производителей на корма, ветеринарные препараты и упаковку подтолкнул цены на мясо птицы и свинину. Подорожание сырья привело к повышению темпов прироста цен на фарш и вареную колбасу.
На этом фоне слабым утешением стало то, что темпы прироста цен на непродовольственные товары в октябре снизились до 9,09% после 9,48% в сентябре.
В целом по России годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло подорожание продовольствия. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, по итогам 2022 года инфляция может составить 4,0–4,5%.