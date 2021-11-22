Инфляция в Вологодской области в октябре оказалась выше, чем в среднем по России

Годовая инфляция в Вологодской области в октябре 2021 года составила 8,59% после 7,98% в сентябре. В целом инфляция в регионе сложилась выше, чем по России (8,13%) и по Северо-Западному округу (8,12%). Как говорится в аналитической записке Банка России, основное влияние на ускорение инфляции в регионе оказали увеличение издержек производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также снижение предложения отдельных овощей.

К примеру, в сегменте продовольственных товаров годовой темп прироста цен в октябре увеличился до 10,91% после 9,09% месяцем ранее. Рост издержек на отопление теплиц, удобрения и транспортировку привел к ускорению роста цен на огурцы и помидоры. Только на плодовощную продукцию цены в октябре увеличились на 26,67% по сравнению с сентябрем.

Основные показатели инфляции в Вологодской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Инфляция 6,41 6,17 6,68 7,98 8,59 Базовая инфляция 6,94 7,30 7,76 8,77 8,88 Прирост цен на Продовольственные товары 6,95 5,79 6,44 9,09 10,91 из них: — плодоовощная продукция 6,59 -3,44 -0,46 11,43 26,67 Непродовольственные товары 7,91 8,76 9,23 9,48 9,09 Услуги 3,29 3,24 3,56 3,94 3,90 из них: — ЖКХ 2,97 3,08 3,17 3,16 3,16 — пассажирский транспорт 3,87 2,55 4,94 4,85 5,20

Источник: Росстат

Снижение предложения некоторых овощей из-за неблагоприятных погодных условий обернулось повышением годовых темпов прироста цен на картофель, капусту и морковь.

Рост издержек производителей на корма, ветеринарные препараты и упаковку подтолкнул цены на мясо птицы и свинину. Подорожание сырья привело к повышению темпов прироста цен на фарш и вареную колбасу.

На этом фоне слабым утешением стало то, что темпы прироста цен на непродовольственные товары в октябре снизились до 9,09% после 9,48% в сентябре.

В целом по России годовая инфляция в октябре возросла до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло подорожание продовольствия. Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, по итогам 2022 года инфляция может составить 4,0–4,5%.



