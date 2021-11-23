В ходе раскопок в Кириллове археологи обнаружили, что кельи монахов раньше отапливались

Вологодские археологи проводят раскопки в монашеских кельях ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря.

Напомним, сейчас в Кирилло-Белозерском монастыре проводятся масштабные реставрационные работы. На сохранение и восстановление крепостных стен 17-го века Минкульт РФ выделил 515 миллионов рублей.

Одновременно с реставрационными работами на крепостных стенах, в музее-заповеднике на площади трёх монашеских келий трудятся археологи ООО «Вологодская археология».

– В одной из келий был обнаружен слой пола, датированный предположительно 19-м веком, покрытый гумусом, и имеющий под собой ещё один слой пола. Его датировку археологи пока не установили. Зато расчистили основание печи из большемерных кирпичей, из чего стало ясно – кельи монахов были отапливаемыми, – рассказывает пресс-секретарь музея-заповедника Мария Хаустова.

В другом помещении археологи углубились на 1м 40 см.

– В метре от поверхности был найден культурный слой, который относит нас к временам до строительства крепости. Это примерно 16-17 века. Мы нашли керамику – фрагменты глиняной посуды – и обувные подковы того же периода. Предметы отправятся на реставрацию, а затем будут представлены в экспозициях музея, – говорит Алексей Угланов, директор ООО «Вологодская археология».

Раскопки на реставрируемом участке крепости проводятся для того, чтобы изучить культурный слой, в котором может оказаться множество артефактов. По завершении этих работ можно будет приступать к реставрации стен.

Примерно до середины декабря планируется завершить раскопки в семи монастырских кельях.

