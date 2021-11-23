Исправительную колонию №4 в Соколе спустя год после решения суда оборудовали радиоточками

23.11.2021 [Общество]

Вологодская областная прокуратура добилась устранения нарушений закона в исправительной колонии № 4 в Соколе.

Как NewsVO сообщал ранее, проверки учреждения в 2020 году показали, что в ряде помещений колонии отсутствуют радиоточки, а это нарушает право осуждённых на прослушивание радиопередач в свободные от работы часы. Для устранения нарушений прокуратура внесла начальнику колонии соответствующее представление.

Поскольку после принятых мер нарушения не были исправлены, прокуратура обратилась в суд, который 13 ноября 2020 года обязал колонию и региональное управление ФСИН оборудовать колонию радиоточками. Судами апелляционной и кассационной инстанции решение оставлено без изменений.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в настоящее время судебное решение исполнено и нарушения устранены.

Тэги: колония, осужденные, прокуратура, нарушения, суд

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