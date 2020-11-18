Администрацию исправительной колонии в Соколе обязали установить радиоточки на территории учреждения

Прокуратура через суд обязала администрацию исправительной колонии № 4 в Соколе оборудовать помещения учреждения радиоточками. В ходе проверки представители ведомства пришли к выводу, что их отсутствие нарушает права осужденных на прослушивание радиопередач.

— Прокурор указал, что в помещениях ИК-4, где содержатся осужденные, отсутствуют радиоточки, чем нарушаются требования УИК РФ и международные правовые нормы. В адрес исправительного учреждения 26 июня 2020 года прокурор внес представление, в ответ на которое учреждение 9 июля направило в УФСИН России по Вологодской области заявки на приобретение репродукторов в количестве 73 штук. Но в ходе повторной проверки было установлено, что в помещениях радиоточки по-прежнему отсутствуют, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Законом осужденным разрешено слушать радиопередачи в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного для ночного отдыха. Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет средств исправительного учреждения.

Решением суда администрацию колонии, а также УФСИН по Вологодской области обязали в течение шести месяцев оборудовать радиоточками заявленные прокурором в иске помещения.

— В удовлетворении исковых требований к ФСИН России суд отказал, поскольку не представлено доказательств, что у ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области и УФСИН России по Вологодской области недостаточно денежных средств на эти цели, — сообщает пресс-служба судов.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Исправительная колония №4 в Соколе - колония особого режима. В ней содержатся осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступления, а также осужденные к пожизненному лишению свободы и осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненно.