Администрацию исправительной колонии в Соколе обязали установить радиоточки на территории учреждения

18.11.2020 [Общество]

Прокуратура через суд обязала администрацию исправительной колонии № 4 в Соколе оборудовать помещения учреждения радиоточками. В ходе проверки представители ведомства пришли к выводу, что их отсутствие нарушает права осужденных на прослушивание радиопередач.

— Прокурор указал, что в помещениях ИК-4, где содержатся осужденные, отсутствуют радиоточки, чем нарушаются требования УИК РФ и международные правовые нормы. В адрес исправительного учреждения 26 июня 2020 года прокурор внес представление, в ответ на которое учреждение 9 июля направило в УФСИН России по Вологодской области заявки на приобретение репродукторов в количестве 73 штук. Но в ходе повторной проверки было установлено, что в помещениях радиоточки по-прежнему отсутствуют, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Законом осужденным разрешено слушать радиопередачи в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного для ночного отдыха. Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры оборудуются радиоточками за счет средств исправительного учреждения.

Решением суда администрацию колонии, а также УФСИН по Вологодской области обязали в течение шести месяцев оборудовать радиоточками заявленные прокурором в иске помещения.

— В удовлетворении исковых требований к ФСИН России суд отказал, поскольку не представлено доказательств, что у ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области и УФСИН России по Вологодской области недостаточно денежных средств на эти цели, — сообщает пресс-служба судов. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Исправительная колония №4 в Соколе - колония особого режима. В ней содержатся осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступления, а также осужденные к пожизненному лишению свободы и осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненно. 

Тэги: колония, осужденные

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотрудники лаборатории роддома в Вологде получили повестки о вызове на допрос в полицию
«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами
В Вологде неизвестные ограбили банк
Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту
Главврач Вологодского городского роддома Марина Курапова: «Лаборатория работает в обычном режиме»
Лаборанты роддома в Вологде обратились к президенту, требуя улучшить условия их труда
В Вологде демонтируют часть пешеходных ограждений
25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей
Власти незаконно передали в аренду имущество вотчины Деда Мороза фирме «Дед Мороз-сервис»
Житель Тотемского района украл неисправный КамАЗ с лесной делянки
18.11.2020 [Общество]

Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту

4242
0
18.11.2020 [Общество]

168 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

2585
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце задержан подозреваемый в автомобильных кражах и угонах
В октябре сахар-песок в Вологодской области подорожал на 16,6%
Вологжанина приговорили к восьми годам колонии за причинение смертельных травм знакомому
Администрацию исправительной колонии в Соколе обязали установить радиоточки на территории учреждения
Житель Вологды взял в кредит 300 тысяч рублей и перевёл эти деньги мошенникам
Конфликт между арендаторами ТЦ в Череповце закончился дракой
Праздничное шоу в честь Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге можно посмотреть онлайн
 
17.11.2020 [Общество]

«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами

4552
0
18.11.2020 [БлогоVO]

Почётный подарок почётному гражданину?

354
0
18.11.2020 [Обзор Прессы]

Очаги | Алексей Новосёлов | Тотьма

414
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика