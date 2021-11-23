Житель Бабаевского района не выдал друга, который финансировал террористов

В Бабаевском районе суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в несообщении о преступлении террористической направленности.

«По информации УФСБ России по Вологодской области, это первое уголовное дело по данной статье, которое они расследовали в регионе», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд установил, что 11 мая 2021 года подсудимый приехал с другом в торговый центр в городе Бабаево. Друг обвиняемого через платёжный терминал перевёл пять тысяч рублей международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра (Фронт Победы)» (деятельность организации запрещена на территории РФ) и пояснил ему, что деньги предназначаются для покупки вооружения, боеприпасов и предметов обмундирования. Молодой человек признал вину и пояснил, что узнал о назначении перевода уже после того как деньги были отправлены.

«Он был против финансирования террористов, но в правоохранительные органы не сообщил, так как не хотел выдавать друга», — также говорится в сообщении.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 60 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Друга подсудимого, который переводил деньги, в июне 2021 года осудили за содействие террористической деятельности и призывы к террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. В настоящее время в Бабаевском районе рассматривается ещё два уголовных дела в отношении его знакомых, которые также не сообщили о преступлении террористической направленности.

Ранее NewsVO сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Вологодской области члена подпольной террористической ячейки.