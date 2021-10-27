В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки

По информации областного УФСБ, в Вологодской области местный житель собирал деньги для боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено на территории Российской федерации»).

Подпольным террористом оказался 30-летний местный житель, который раньше уже был судим по статьям за приготовление к вовлечению лиц в террористическую деятельность и публичное оправдание терроризма.

«После освобождения из мест лишения свободы он установил контакты с участниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Установлено, что мужчина, находясь в Вологде, создал и администрировал цифровой кошелек и закрытые сообщества в мессенджере «Telegram», посредством которых осуществлял сбор денежных средств для боевиков МТО «ИГ». Кроме того, он проводил обучение участников террористической организации анонимной работе в сети Интернет, готовил и направлял им инструкции по соблюдению мер конспирации», - говорится в сообщении ведомства.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям за участие в деятельности террористической организации, а также финансирование терроризма.