Предприятие ПАТП-1 начало обслуживать автобусный маршрут №11 в Вологде

ПАТП-1 начало обслуживать автобусный маршрут №11 «Ботанический сад - Осаново» в Вологде.

Это один из шести маршрутов, от которых в конце октября отказался перевозчик «Лидер».

«Изначально у ПАТП-1 не было технической возможности обслуживать маршрут № 11 и его временно взяло на себя ООО «АТП». Сейчас такая возможность появилась, и сейчас автобусы ПАТП-1 будут курсировать через стадион «Локомотив», вокзал, улицу Мира, затем по проспекту Победы по Ленинградской и дальше до парка Мира. Конечной точкой станет Ботанический сад на Ершовском переулке. Это временный вариант до момента, пока в результате конкурса не будет определен постоянный перевозчик для этого маршрута», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

В конце октября перевозчик «Лидер» заявил о прекращении обслуживания шести маршрутов - №№ 3, 5, 11, 21, 29, 49, объяснив это снижением пассажиропотока в связи с ограничениями в результате пандемии коронавируса. На данный момент на все эти маршруты объявлен конкурс на право осуществления регулярных перевозок, - сообщает пресс – служба администрации города. - До этого момента перевозчик ИП Ковригин взял на себя обслуживание маршрута №21, ПАТП-1 – маршрут № 11. Автобусы №№ 3, 5, 29 и 49 временно отменены.