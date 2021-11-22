10 плюсов зарплатной карты ПСБ

Пользоваться зарплатной картой ПСБ выгодно, причём, выгод этих сразу несколько — от страховки до кешбэка. Рассказываем о нюансах.

1. Выпуск зарплатной карты ПСБ — бесплатный, как и пользование ею на протяжении всего срока действия. Пополнять её можно тоже бесплатно, если вы делаете это через банкоматы ПСБ или ВТБ.

2. Вы можете самостоятельно выбрать свой вариант зарплатной карты и пользоваться его преимуществами. Например, карта «Сильные люди. Тариф особого назначения» 1 предназначена для сотрудников Министерства обороны, правоохранительных и силовых ведомств, и содержит целый ряд особенных опций. А «Твой плюс» 2 — это универсальная карта, которая отлично подойдёт для работников самых разных организаций и предоставит им определенные привилегии. Но кроме этих двух вариантов, в арсенале ПСБ есть и другие зарплатные карты, все они представлены на сайте банка — psbank.ru.

3. Одна из ключевых особенностей зарплатной карты ПСБ — высокие лимиты по снятию наличных. Допустим, у вас есть зарплатная карта «Твой плюс»2. Тогда вы можете бесплатно снимать по ней до 1 миллиона рублей в месяц в банкоматах ПСБ или банкоматах его банков-партнёров (Россельхозбанка, Альфа-банка и Уральского банка реконструкции и развития). В банкоматах других банков снимать без комиссии можно тоже немало — до 150 тысяч рублей в месяц. Если же вы обладатель карты «Сильные люди. Тариф особого назначения»1, то лимит снятия составляет 1 миллион рублей независимо от того, банкоматом какого банка вы пользуетесь.

4. Пользователи зарплатных карт ПСБ могут совершать бесплатные переводы в другие банки по системе быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ещё до 100 тысяч рублей они могут перечислить по реквизитам: от оплаты коммунальных услуг до выплаты штрафов — и тоже без какой-либо комиссии.

5. Если вам потребуется, то к уже имеющейся карте ПСБ добавит несколько бесплатных дополнительных, привязанных к тому же счёту, что и основная. Ими, к примеру, смогут пользоваться члены вашей семьи, делая покупки в магазинах или совершая коммунальные платежи вместо вас. При этом контролировать счёт будете вы, давая своим родным ту или иную степень доступа к нему и устанавливая при необходимости ограничения на расходы. Кстати, дополнительные карты тоже дают своим владельцам право на различные льготы.

6. У зарплатных карт «Твой плюс» 2 от ПСБ на редкость выгодный кешбэк — до 7% на 3 выбранные категории товаров, плюс кешбэк 1% от всех остальных покупок. Кешбэк начисляется в баллах по принципу 1 балл = 1 рубль. Баллы поступают на ваш бонусный счёт раз в месяц, после чего их сразу можно перевести в рубли и тратить или копить дальше. Максимальная сумма кешбэка составляет до 5 тысяч баллов.

7. Вместо кешбэка вы можете выбрать бонус «Процент на остаток» — в этом случае банк ежемесячно станет начислять вам 4% (карта «Сильные люди. Тариф особого назначения»1 или 5% (карта «Твой плюс» 2 годовых от суммы, оставшейся на счету, что тоже весьма выгодно.

8. Держатель зарплатной карты ПСБ получает право на льготы при пользовании другими финансовыми продуктами банка. Льготы эти довольно существенны — например, ипотеку или потребительский кредит вам могут выдать по пониженной ставке.

9. Дополнительный бонус для держателей карты платежной системы «Мир» — кешбэк до 20% на покупки по программе лояльности «Привет, Мир!»3 кешбэк суммируется с бонусами от банка, а также скидками/баллами в магазинах.

10. А в этом пункте речь пойдет о преимуществах для работодателя, который решит перевести своих работников на зарплатный проект ПСБ. Сотрудники банка приедут в офис работодателя и оформят все документы непосредственно на месте, в самой организации, а затем выдадут карты всем работникам.

Подробнее о зарплатной карте от ПСБ, тарифах, специальных условиях и моментах, на которые стоит обратить внимание, вы можете узнать на сайте ПСБ.

1 Зарплатная карта « Сильные люди. Тариф особого назначения » выпускается для Министерства обороны, его подведомственных организаций и силовых ведомств России. Выпуск дополнительных 4 карт бесплатно. Лимит на осуществление бесплатных переводов через Систему Быстрых платежей составляет 10-00-00 рублей в месяц. Свыше 100 000 рублей в месяц комиссия составит 0,5% от суммы перевода (max 1 500 рублей). Бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка до 1 000 000 рублей в месяц. При снятии суммы свыше 1 000 000 рублей сторонний банк устанавливает комиссию индивидуально. Бесплатная оплата ЖКУ, сотовой связи, интернета, налогов, штрафов ГИБДД и других платежей в бюджетную систему РФ на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Годовое обслуживание — 0 рублей. Ежемесячный бонус по карте на выбор: 4% на остаток по карте при общей сумме покупок по карте от 5 000 рублей в месяц или кешбэк до 4% в 3-х повышенных категориях товаров (супермаркеты — 2%; АЗС — 3%; аптеки — 4%). За покупки в других категориях товаров начисляется кешбэк 1%. Кешбэк начисляется при общей сумме покупок по карте от 5 000 рублей в месяц. Для начисления процентов на остаток и кешбэка необходимо самостоятельно выбрать бонус в мобильном или интернет-банке. При первом выборе бонуса и указании электронной почты произойдет подключение к программе лояльности « Кешбэк » , в рамках которой происходит начисление процентов и кешбэка. По условиям программы лояльности « Кешбэк » проценты на остаток начисляются в виде кешбэк-баллов. Начисление баллов производится не позднее 20-го календарного дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором фактически произошло списание денежных средств со счета карты по операции или за который рассчитывается среднемесячный остаток по счету карты. За один календарный месяц за остатки по карте или по кешбэку за покупки может быть начислено не более 5 000 баллов. Перевести баллы в рубли можно в любое время и в любом количестве по курсу: 1 балл=1 рубль. Подключение услуги смс-оповещения автоматическое: первые 30 дней после проведения первой финансовой операции по карте –бесплатно, далее — 59 рублей в месяц. При выходе на пенсию у всех владельцев зарплатных карт « Сильные люди. Тариф особого назначения » есть возможность оставить карту, получать на неё пенсию и продолжать пользоваться всеми преимуществами.

2 Зарплатная карта « Твой плюс » выпускается на платежных системах: MasterCard, Мир, кобэйдж Мир & UnionPay. Выпуск дополнительных 5 карт бесплатно. Обслуживание основной карты бесплатно. Комиссия за перевод по номеру карты в сторонние банки 1,5% (min 30 рублей). Переводы по номеру телефона в сторонние банки (Система быстрых платежей) осуществляются без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Свыше — комиссия 0,5% от суммы перевода (max 1 500 рублей.). Оплата ЖКУ (если поставщик зарегистрирован в ГИС ЖКУ), сотовой связи, интернета, а также налогов, штрафов, пеней и прочих платежей в бюджетную систему РФ осуществляется без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Максимальный ежемесячный лимит снятия денежных средств до 1 000 000 рублей в месяц, без комиссии снять наличные можно в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, Роскосмосбанк, УБРиР). Бесплатные снятия в банкоматах других банков до 150 000 рублей, за снятие свыше 150 000 рублей в месяц– комиссия составляет 2% (мин. 299 рублей). Подключение услуги смс-оповещения автоматическое: первые 30 дней после проведения первой финансовой операции по карте –бесплатно, далее — 59 рублей в месяц. Ежемесячный бонус на выбор клиента: 5% на остаток по счету карты или кешбэк до 7% по 3-м категориям (+1% кешбэк на все остальные покупки). Начисление процентов и баллов кешбэка проходит при общей сумме покупок по карте от 5 000 рублей в месяц. Для получения кешбэка и процента на остаток необходимо подключиться к программе лояльности « Кешбэк » и выбрать ежемесячный бонус в интернет или мобильном банке. Максимальная сумма начисления кешбэка и процентов в месяц — 5 000 баллов. Начисление производится в кешбэк-баллах (1 балл = 1рубль). Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. Баллы начисляются не позднее 20-го календарного дня каждого месяца за операции предыдущего месяца.

Подробные правила программы лояльности и предоставления услуг, а также тарифы, условия выпуска и обслуживания карт в ПАО « Промсвязьбанк » можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. ПАО « Промсвязьбанк » . Генеральная лицензия Банка России № 3251.