Житель Вологды без разрешения взял автомобиль бабушки, устроил на нём две аварии и покинул места происшествий

В Вологде суд привлёк 27-летнего местного жителя к административной ответственности за оставление мест ДТП.

По данным пресс-службы судов Вологодской области, 25 сентября 2021 года мужчина за рулём автомобиля «Лада Калина», принадлежащего его бабушке, в 5:25 утра столкнулся с «Тойотой Камри», а в 5:27 врезался в столб и покинул места происшествий.

Вологжанин признал вину и пояснил, что не имеет водительских прав и взял бабушкину «Калину» без разрешения. За каждое из правонарушений ему назначено наказание в виде пяти суток ареста.

Ранее NewsVO сообщал, что подросток из Тотемского района дважды за ночь угнал один и тот же автомобиль.