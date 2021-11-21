Подросток из Тотемского района дважды за ночь угнал один и тот же автомобиль

21.11.2021 [Происшествия]

В Тотемском районе полицейские раскрыли угон автомобиля 36-летнего местного жителя.

«Мужчина рассказал, что накануне утром приехал на своем ВАЗ-21114 на работу и припарковал автомобиль недалеко от входа. На следующее утро, собираясь домой, он заметил, что транспортное средство стоит на другом месте, кроме того спинка водительского кресла сменила наклон», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что владелец не закрыл дверь машины и оставил ключи внутри. По записям с видеорегистратора полицейские установили, что за ночь машина дважды покидала стоянку. За рулём был подозреваемый — 16-летний житель деревни Варницы. Его задержали.

По обоим фактам угонов возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал, что в Соколе пьяный подросток угнал машину и пытался скрыться от наряда ДПС.

Тэги: подросток, угон

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