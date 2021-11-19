Пьяный подросток без прав угнал машину в Соколе

19.11.2021 [Происшествия]

В Соколе наряд ДПС задержал 17-летнего подростка, который пытался уехать от полицейских на угнанном автомобилей. После задержания оказалось, что юноша нетрезв, а прав у него нет.

Подозрительную машину полицейские заметили на улице Советской города бумажников. Дэу Нэксия двигалась по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

«Полицейские начали преследование транспортного средства и потребовали от водителя остановиться. Нарушитель не подчинился законным требованиям сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, создавая угрозу общественной безопасности. На одной из проселочных дорог полицейские задержали нарушителя. Им оказался 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий права на управления автомобилем», - рассказали в региональном управлении УМВД.

Во время составления протокола полицейские установили, что автомобиль не принадлежит молодому задержанному. Подросток рассказал сотрудникам ДПС, что приехал в Сокол к родственникам. Гуляя по улице, увидел незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Молодой человек запустил двигатель и отправился кататься на чужой машине по городу.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

 

Тэги: угон, подросток

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