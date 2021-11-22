«Чеваката» вырвала победу у московского клуба МБА с перевесом в одно очко

22.11.2021 [Спорт]

Вологодская «Чеваката» обменялась победами с московским МБА-2 в очередном туре Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1.

Москвички, несмотря на то, что идут только на 6-й строчке в турнирной таблице, приехали в Вологду, имея победную серию из трех матчей. Игры в областной столице не были простыми для обеих команд. В субботу победу одержала МБА-2 со счетом 74:69. Для вологжанок это поражение стало третьим в сезоне.

В повторном матче, который прошёл накануне, основное время встречи завершилось вничью — 65:65. В дополнительной пятиминутке команды по очереди выходили вперёд, но больше чем на два очка оторваться никому не удавалось. В итоге матч завершился со счётом 72:71 в пользу «Чевакаты».

На данный момент «пчелки» одержали 11 побед в 14 матчах чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1. В следующем туре, 27–28 ноября, вологжанки на выезде сыграют с петербургским «Спартаком».

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол

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