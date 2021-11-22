В Череповце столкнулись броневик «Ратник» и КамАЗ

22.11.2021 [Происшествия]

Бронеавтомобиль «Ратник» и КамАЗ столкнулись у дома № 38А на Северном шоссе в Череповце. Инцидент произошёл 19 ноября в 19:50.

По данным городского отдела ГИБДД, водитель броневика — 53-летний мужчина — не справился с управлением и въехал в двигавшийся попутно грузовик. От удара бронеавтомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал пассажир «Ратника» — 48-летний мужчина. С травмами его доставили в больницу.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся.

Тэги: ДТП, броневик, КАМАЗ
Фото городского отдела ГИБДД

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