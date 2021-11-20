В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

В Череповце на месте строящегося проезда у торгового центра Невский ребенок застрял в грязи. Мальчик не мог выбраться самостоятельно и ему понадобилась помощь.

Ребенку помогли прохожие, а очевидцам удалось снять происшествие на камеру. Кадры были опубликованы в городском паблике cherepovets_on.

На них видно, что мужчине, который решил помочь мальчику пришлось непросто. Ребенок застрял сильно. После того, как операция по спасению была закончена, оказалось, что школьник потерял в жиже сапоги. Но спасатель помог и их достать.

Дорога, на которой застрял мальчик идет к 41-й начальной школе города Череповца. Там постоянно ходят дети. От жителей уже поступали жалобы, что строители нарушают нормы, а объект находится без ограждения.

Ранее NewsVO сообщал, как спасатели помогли 12-летнему школьнику выбраться из ила на реке Ягорбе.