В Череповце подросток застрял в иле на реке Ягорбе

16.10.2021 [Происшествия]

В Череповце спасатели помогли 12-летнему школьнику выбраться из ила на реке Ягорбе. Инцидент произошёл в районе лодочной станции вечером 15 октября, сообщает официальный сайт города.

«Очевидцы сообщили, что в иле завязли два человека. Но, когда мы приехали, там был один мальчик. Ребенка достали, в этой грязи он еще потерял сапог, так что доставали еще и его обувь», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Дмитрий Санакоев

Он также добавил, что, по всей видимости, подростки застряли, когда переходили канаву, которая сильно обмелела.

Тэги: подросток, спасатели
фото спасательной службы Череповца

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде дал трещины новый дом по улице Чехова
Подписи против принудительной вакцинации собирают жители Вологодской области
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Олег Кувшинников: «В текущей ситуации заявления антиковидчиков, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация»
Дополнительное оборудование для паталого-анатомических служб закупают в Вологодской области
81-летнюю женщину, пропавшую 7 сентября в Вологодской области, нашли погибшей
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка
В Вологде вновь муссируются слухи о смене руководства в департаменте здравоохранения

Похожие новости

В Череповце 13-летний подросток пытался вырвать сумку у пенсионерки

Проходивший мимо полицейский услышал крики пострадавшей о помощи и задержал нападавшего

759
0

Пьяный вологодский подросток угнал машину и пытался скрыться от полицейских

Молодого человека задержали на улице Клубова. Возбуждено уголовное дело.

715
0

В Вологде росгвардейцы оказали помощь подростку с травмой

Перелезая через забор, он оступился и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

982
0

Убийца подростка в селе Кубенском получил восемь лет колонии

Трагедия произошла в ночь на 15 апреля 2021 года

1115
0

В Белозерске будут судить подростка, который украл деньги с карты гостя его родителей

Ему грозит до шести лет лишения свободы

756
0

В Сокольском районе 14-летнего подростка задел грузовой поезд

Инцидент произошёл вечером 5 августа на станции Сухона. Юноша госпитализирован

1620
0

В Бабаевском районе подросток получил ожоги при тушении пожара

Инцидент произошел 23 июля

1121
0

В Череповце 12-летний подросток вылез из окна и ушёл гулять босиком

Его нашли и вернули домой полицейские

2118
0

Череповчанин пытался ограбить подростка в автобусе

6 марта 2021 года он ударил потерпевшего по лицу и забрал у него телефон. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

4650
0

В Вашкинском районе подростка осудили за разбойное нападение на односельчанина

15-летний юноша получил два года лишения свободы условно

1261
0

17-летнюю вологжанку будут судить за покушение на грабёж

В феврале 2021 года она открыто похитила товары из магазина косметики и применила насилие к продавцу, который пытался её остановить

1567
0

Жительницу Вологодского района будут судить за оставление дочери в опасности

21 января 15-летняя потерпевшая выпала из окна и получила травмы. Обвиняемая с сожителем занесла девочку в квартиру и оставила на полу в коридоре.

1096
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце подросток застрял в иле на реке Ягорбе
Мошенник не смог убедить вологжанку перевести ему миллион рублей
43-летний вологжанин напал с ножом на собутыльников
Новым главврачом поликлиники №4 в Вологде стала Ольга Марсова
В Череповце на «зебре» сбили школьника
314 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двоих жителей Шекснинского района осудили за разбойное нападение на дом супругов-пенсионеров
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4082
0
16.10.2021 [БлогоVO]

Было ли на севере крепостное право?

134
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

1078
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика