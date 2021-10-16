В Череповце подросток застрял в иле на реке Ягорбе

В Череповце спасатели помогли 12-летнему школьнику выбраться из ила на реке Ягорбе. Инцидент произошёл в районе лодочной станции вечером 15 октября, сообщает официальный сайт города.

«Очевидцы сообщили, что в иле завязли два человека. Но, когда мы приехали, там был один мальчик. Ребенка достали, в этой грязи он еще потерял сапог, так что доставали еще и его обувь», — рассказал cherinfo директор спасательной службы Дмитрий Санакоев

Он также добавил, что, по всей видимости, подростки застряли, когда переходили канаву, которая сильно обмелела.