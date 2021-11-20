Мошенники выманили у жительницы Череповца 118 тысяч рублей под предлогом инвестирования

43-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

«Как выяснили полицейские, неизвестные под предлогом высокого дохода с инвестирования убедили женщину стать инвестором. Все общение происходило посредством мессенджера», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Поверив злоумышленникам, потерпевшая перевела им 118 тысяч рублей. После она не получила доход и не смогла вернуть свои деньги. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVO сообщал, что в Москве задержали мошенника, который обманул жительницу Сокола на 296 тысяч рублей. Он тоже обещал потерпевшей, что та будет получать доход с инвестирования.