Мошенник из Москвы обманул жительницу Сокола на 296 тысяч рублей

В Соколе полицейские раскрыли мошенничество в отношении 29-летней местной жительницы.

Она рассказала, что хотела выгодно инвестировать накопленные деньги. В интернете сокольчанка нашла посредника, который предложил ей подходящий проект, в котором она якобы будет иметь право на часть прибыли. Чтобы убедить женщину в серьёзности сделки, злоумышленник заключил с ней некий договор.

«Далее, будучи уверенной в том, что она является инвестором, с апреля по июль потерпевшая переводила деньги на счета, указанные собеседником. В общей сложности женщина перевела 296 тысяч рублей. Когда сокольчанка решила вывести свои деньги, мужчина перестал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемого — 33-летнего жителя Москвы — задержали по месту жительства. Он сознался в содеянном и пояснил, что хотел подзаработать. Вырученные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело. Лжеброкеру грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.