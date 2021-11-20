В Вологодской области показатели заболеваемости COVID близки к рекордным

20.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 409 новых случаев коронавируса. 380 человек выздоровели, 16 умерли. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 86 180 пациентам. Большая часть из них — 75 979 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в регионе — 2445 человек.

Ранее NewsVO сообщал, что 19 ноября Вологодская область обновила антирекорд по количеству заболевших: согласно официальной статистике, за сутки было выявлено 410 случаев коронавируса.

Тэги: коронавирус, статистика
Сюжет: Пандемия коронавируса

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