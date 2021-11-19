В Вологодской области новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 410 случаев коронавирусной инфекции (накануне заболевших было 408 человек). В целом по России статистика говорит о 37 156 заболевших против 37 374 днем ранее.

361 человек выздоровел, пятнадцать человек умерли. Такая статистика 19 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 85 771 пациенту. Большая часть из них — 75 599 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 429 человек.