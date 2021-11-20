Скончался Валерий Гаркалин

20.11.2021 [Общество]

В Москве скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал Заславский изданию.

Артисту было 67 лет. Он знаком зрителям по ролям в фильмах: «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша» и других. С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе, был профессором кафедры эстрадного искусства и руководителем мастерской.

В начале октября актёра госпитализировали в тяжёлом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Тэги: актеры

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