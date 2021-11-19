Вузы Пензы и Самары подтвердили отсутствие высшего образование у детского омбудсмена

19.11.2021 [Общество]

У уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой не оказалось высшего образования, которое необходимо, чтобы занять этот пост при президенте РФ. Наличие высшего образования — обязательное требование статьи 4.1 федерального закона N 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации».

Как удалось выяснить изданию «Блокнот», Львова-Белова не завершила обучение ни в Самарской академии, куда поступала в 2003 году, ни в Пензенском госуниверситете.

В Самарской государственной академии культуры в ответ на запрос издания официально подтвердили, что Львова-Белова действительно была их студенткой, но образования не завершила.

«Мария Алексеевна Львова-Белова в 2006 году отчислилась из федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарская государственная академия культуры и искусств» по собственной инициативе до момента завершения обучения», — сообщили в вузе.

Достоверно известно, что в 2019 году она также поступила в Пензенский государственный технологический университет. Сейчас она учится на 3 курсе. Кроме того, в 2002 году в Пензе будущий детский омбудсмен окончила училище культуры и искусств имени Архангельского по специальности «Дирижер эстрадного оркестра», но это образование не считается высшим. Сведений об обучении в иных вузах нет.

Сама Мария Львова-Белова не отвечает на вопросы о высшем образовании, заданные ей в публичном поле.

Историей с получением «вышки» детским омбудсменом заинтересовалась юрист Екатерина Гордон, которая сейчас намерена подать иск в Верховный суд, чтобы прояснить ситуацию.

Мария Львова-Белова назначена детским омбудсменом 27 октября этого года. С 2011–по 2019 годы она являлась членом Общественной палаты Пензенской области, одновременно в 2017–2019 годах - член Общественной палаты Российской Федерацию.

 

Тэги: детский омбудсмен, высшее образование

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