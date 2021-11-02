Детский омбудсмен Мария Львова-Белова не может подтвердить наличие высшего образования

Новый детский омбудсмен Мария Львова-Белова оставляет без ответа прямые вопросы о наличие у нее высшего образования. Это является неукоснительным требованием п. 1 ст. 4 Федерального Закона 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребёнка в РФ».

Как пишет новостной портал «Блокнот», Мария Львова-Белова в 2002 году окончила в Пензе училище культуры и искусств имени А. А. Архангельского по специальности «Дирижер эстрадного оркестра», что не является высшим образованием.

В «Википедии» указано, что в 2003–2005 годах Мария Львова-Белова «училась в Самарской государственной академии культуры и искусств, но, по всей видимости, не окончила её, поскольку сведения о высшем образовании отсутствуют на сайте Совета Федерации».

Осенью 2019 года Львова-Белова участвовала в выборах в городскую Думу Пензы от «Единой России» и также в документах указала только дирижёрское образование. С 2020 по 2021 годы Мария Львова-Белова трудилась сенатором в Совете Федераций, на сайте которого также отсутствовала информация о высшем образовании Марии Львовой-Беловой.

Издание обратилось к самой Львовой-Беловой с просьбой обнародовать данные о высшем образовании, однако с 28 октября омбудсмен оставляет вопросы без ответа. К Марии Львовой-Беловой с аналогичным вопросом обратилась также юрист-правозащитник Екатерина Гордон.

Сомнения в соответствии Марии Львовой-Беловой занимаемой должности высказали и общественные деятели. К примеру, директор пензенского благотворительного фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков предположил, что «не имея высшего образования, стать сенатором и омбудсменом — значит, что у человека зашит достаточно серьезный потенциал».

Эксперты полагают, что отсутствие высшего образования может стать проблемой для Марии Львовой-Беловой — или ей придётся покинуть пост, или ради неё подправят федеральный закон, или она в ближайшие дни получит высшее образование «задним числом».

Мария Львова-Белова назначена детским омбудсменом 27 октября этого года. С 2011–по 2019 годы она являлась членом Общественной палаты Пензенской области, одновременно в 2017–2019 годах член Общественной палаты Российской Федерации.

С 2020 года — сенатор Совета Федерации от Пензенской области, где занималась темой социального служения и продвижением общественно-церковных проектов.

В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России» и вошла в ТОП-100 лучших управленцев страны.

Львова-Белова замужем за православным священником Павлом Когельманом. В беседе с президентом Владимиром Путиным сама Мария Львова-Белова отвечала, что у нее девять детей — пятеро рожденных и четверо приемных, а также 13 детей, которые не живут с ней, она взяла их под опеку.