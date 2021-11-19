Жительницу Чагодощенского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка

19.11.2021 [Происшествия]

В Чагодощенском районе суд привлёк к административной ответственности 32-летнюю местную жительницу за распространение фейка в соцсети.

По данным пресс-службы судов Вологодской области, 25 августа 2021 года жительница Чагоды опубликовала на своей странице «недостоверную общественно значимую информацию об установлении уголовной ответственности за принуждение к масочному режиму в условиях распространения COVID-19».

Женщина признала вину. С учётом положительных характеристик, ей назначено наказание в виде штрафа в размере менее минимального, предусмотренного санкцией статьи. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о приговоре череповчанину Григорию Винтеру за распространение «коронавирусного фейка».

Тэги: фейки, коронавирус, штраф

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