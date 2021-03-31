В Череповце Григория Винтера приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о «коронавирусном фейке»

Череповецкий городской суд назначил Григорию Винтеру наказание в виде двух лет ограничения свободы за "коронавирусный фейк" в соцсети и оскорбление представителя власти. Об этом сам осужденный сообщил изданию SOTA.

Винтеру запретили менять место жительства. Два раза в месяц ему предписано отмечаться во ФСИН.

Как NewsVO сообщал ранее, по версии следствия, Винтер не позднее 19 апреля 2020 года разместил в различных группах в социальной сети заведомо ложную информацию об этапировании УФСИН России по Вологодской области лиц, имеющих признаки коронавирусной инфекции, совместно с лицами, не страдающими заболеванием. Было возбуждено дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Кроме того, 6 мая прошлого года, находясь в квартире в Череповце, был недоволен производимым в ней обыском и высказывал в адрес сотрудников следственного комитета, Росгвардии и УФСБ оскорбления.

Винтер был заключен под стражу 29 декабря прошлого года после того, как он не явился в суд по делу о "коронавирусном фейке". 25 декабря судья Алексей Горев изменил Винтеру меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и объявил правозащитника в розыск. В итоге Винтера задержала полиция и доставила в СИЗО. Позже правозащитнику в областном суде удалось оспорить постановление городского суда о заключении его под стражу, признав его незаконным и необоснованным.

— До апелляции правозащитник месяц провёл в одиночной камере на «острове» в тюрьме, т. е. полностью отрезанный от внешнего мира. Несовершеннолетний сын Винтера, постоянно проживающий в другой стране, потеряв связь с отцом, за это время обратился в посольство России с просьбой о розыске. Постановление Вологодского областного суда было выполнено с нарушением закона только через 26 часов после его вынесения, - сообщается в группе «Вологодскiй знакъ» народный омбудсмен

Винтер также заявляет о пытках в СИЗО, однако в УФСИН всё отрицают.