На череповчанина завели уголовное дело за распространение фейка о коронавирусе

07.05.2020 [Общество]

Житель Череповца стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о ситуации с коронавирусом, сообщает региональное управление следственного комитета. 

— По версии следствия, подозреваемый не позднее 19.04.2020 в различных группах социальной сети под видом достоверных сведений публично распространил заведомо ложную информацию об этапировании УФСИН России по Вологодской области лиц, имеющих признаки коронавирусной инфекции (COVID-19), совместно с лицами, не страдающими заболеванием, — говорится в сообщении ведомства.

При этом, как заявили в УФСИН, и по состоянию на 19 апреля, и позднее «случаев инфицирования COVID-19 федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников УФСИН России по Вологодской области, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, не зарегистрировано».

Дело возбудили по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным портала МБХ медиа, речь идет о череповецком правозащитнике, главе вологодского отделения движения «За права человека» Григории Винтере. В середине апреля он разместил в группе в соцсети информацию о том, что, несмотря на пандемию, заключенных этапируют из Череповца в исправительные колонии Шексны. Кроме того, Винтер подчеркнул, что среди этапируемых были люди с признаками коронавирусной инфекции.

Ранее NewsVo сообщал, что 19-летнюю жительницу Вологды, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Девушка признана виновной в совершении правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Тэги: фейки, уголовное дело

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