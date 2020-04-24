Вологжанку, разместившую в соцсети фейк о больных коронавирусом, оштрафовали на 15 тысяч рублей

24.04.2020 [Общество]

19-летнюю жительницу Вологды, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Девушка признана виновной в совершении правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Ранее NewsVo сообщал, что 29 марта вологжанка разместила в соцсети сссылку на голосовое сообщение: «Двести человек под вопросом заражено или нет. Двести человек заболело. Это в Череповце. У нас только 12 человек в Вологде зараженных». Полицейские провели проверку по факту публикации и выяснили, что изложенная в ней информация не соответствует действительности. К девушке пришли домой и составили на нее протокол. 

Суд, учитывая личность жительницы Вологды и ее имущественное положение, назначил ей штраф в размере 15 000 рублей (половина минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи), сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 
 

Тэги: фейки

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