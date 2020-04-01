Полиция вычислила вологжанку, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце

Полицейские составили протокол на 19-летнюю жительницу Вологды, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце.

- Несколько дней назад в одной из социальных сетей телекоммуникационной сети Интернет в ночное время была размещена аудиозапись: «…Двести человек под вопросом заражено или нет. Двести человек заболело. Это в Череповце. 12 человек в Вологде зараженных…». Сотрудниками УМВД России по Вологодской области была проведена проверка на достоверность, в ходе которой данная информация не подтвердилась, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские установили пользователя, который ее разместил. Им оказалась 19-летняя жительница Вологды. Девушка призналась, что разместила не проверенную информацию без злого умысла и о последствиях не думала.

Составлен протокол по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, по данным на утро 1 апреля, в Череповце у девяти пациентов подтвердился коронавирус, еще у шести медики заподозрили инфекцию, но ждут результатов анализов из Москвы. В Вологде и районах области пока не выявлено ни одного случая заражения.