Коронавирус подтвердился еще у семи жителей Череповца

01.04.2020 [Общество]

Еще у семерых череповчан подтвердился коронавирус, об этом 1 апреля на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов. За сутки новых случаев не выявлено.

«Московский референс-центра подтвердил диагноз еще 7 череповчан. Таким образом, коронавирус диагностирован у 9 человек, результаты еще 6 ожидают проверки», - пишет Германов.

По словам мэра, утром в среду первый заболевший коронавирусом в Череповце отправлен на автомобиле скорой помощи из областной больницы № 2 в Москву, по месту его проживания. Это, как ранее сообщал NewsVo, сотрудник «Северстали».

Ранее NewsVo сообщал, что 30 марта в Вологодской области постановлением главы региона ввели режим полной самоизоляции - жителям запретили покидать свои дома без крайней необходимости. В Вологде и Череповце отменили льготный проезд в общественном транспорте.

«Исключение составляют медицинские работники, задействованные для оказания неотложной помощи, и работники производственных предприятий по специальному разрешению. При необходимости вологжанам разрешается посещать продовольственные магазины и выгуливать домашних животных, при этом соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метров», - отметил глава региона Олег Кувшинников. 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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