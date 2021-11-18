В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе

В Вологде представили три возможных варианта строительства Малого транспортного кольца на отрезке от Белозерского до Пошехонского шоссе. Наработки проектировщиков опубликовал у себя на странице в ВК мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Проектировщики, которые занимаются предпроектными работами по развязке в районе Кирова-Гагарина, представили на суд вологжан свои наработки. Это еще не проекты, это предложения. Ведь прежде чем что-то сделать, надо понять, как. Предлагаю ознакомиться с вариантами Малого транспортного кольца на отрезке от Белозерского до Пошехонского шоссе», — сообщил мэр

В представленных схемах есть общие момент. Это съезды с обоих сторон Ленинградского моста, которые позволят разворачиваться без заезда на путепровод. Это крытый надземный переход над железной дорогой и реконструкция Говоровского проезда с выездом на улицу Петина. Отличаются — варианты съезда с будущего путепровода.

В одном из вариантов можно попасть с Белозерского шоссе на трехуровневый путепровод, который уходит на улицы Гагарина и Преображенского. По словам мэра, боковые съезды дают возможность развернуться или двигаться в сторону Ленинградского моста и далее по Говоровскому проезду к Пошехонскому шоссе.





В другом варианте путепровод от Белозерского шоссе в сторону Говоровского проезда предполагается сделать с разворотными петлями. Через них можно попасть на улицу Гагарина и Преображенского с одной стороны, и под Ленинградским мостом в сторону Говоровского проезда и Пошехонского шоссе.





В третьем варианте появляется кольцевая развязка на спуске с путепровода от Белозерского шоссе. Она позволяет далее двигаться и в сторону Гагарина и Преображенского вдоль железной дороги, и, проезжая под Ленинградским мостом, двигаться в сторону Пошехонского шоссе через Говоровский проезд.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова