Умер актёр Игорь Савочкин

18.11.2021 [Общество]

В Москве скончался актёр Игорь Савочкин, сообщает REGNUM со ссылкой на сообщения друзей актёра в социальных сетях.

Ему было 58 лет. Зрителям он знаком по ролям в сериалах: «Диверсант», «Домашний арест», «Эпидемия», «Колл-центр» и других. Последней работой Савочкина в кино, из фильмов, вышедших на данный момент, стала роль татарина в фильме «Иван Денисович», снятого по мотивам рассказа Александра Солженицына.

Причина смерти актёра не указывается, но известно, что неделей ранее Савочкина госпитализировали в одну из московских клиник.

Тэги: актеры

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