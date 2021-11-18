Умер актёр Игорь Савочкин

В Москве скончался актёр Игорь Савочкин, сообщает REGNUM со ссылкой на сообщения друзей актёра в социальных сетях.

Ему было 58 лет. Зрителям он знаком по ролям в сериалах: «Диверсант», «Домашний арест», «Эпидемия», «Колл-центр» и других. Последней работой Савочкина в кино, из фильмов, вышедших на данный момент, стала роль татарина в фильме «Иван Денисович», снятого по мотивам рассказа Александра Солженицына.

Причина смерти актёра не указывается, но известно, что неделей ранее Савочкина госпитализировали в одну из московских клиник.