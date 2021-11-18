Двоих жителей Вологды осудили за незаконное проведение азартных игр в подпольном казино на улице Октябрьской

В Вологде суд вынес приговор 32-летнему мужчине и 34-летней женщине, признанным виновными в незаконном проведении азартных игр в подпольном казино на улице Октябрьской.

Заведение, организованное подсудимым работало в период с 1 апреля по 5 июня 2020 года. Женщина выполняла в казино роль администратора. Годом ранее она же администрировала игорное заведение на улице Батюшкова.

«Незаконную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции, изъяв 10,6 тысяч рублей и оборудование», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда организатору назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Администратор получила год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 10 месяцев. Вырученные ими деньги и оборудование конфискованы в доход государства.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде полицейские пресекли деятельность ещё одного игорного заведения. В организации незаконного бизнеса подозревается 19-летняя жительница Вологодского района.