19-летняя девушка подозревается в организации подпольного казино в Вологде

11.11.2021 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

В преступлении подозревается 19-летняя жительница Вологодского района. По версии следствия, девушка с сообщниками организовала подпольное казино, в котором стояло 40 автоматов для азартных игр. Заведение работало с августа по сентябрь 2021 года.

«По уголовному делу изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование, иные предметы и данные, свидетельствующие о противоправной деятельности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.

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