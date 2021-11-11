19-летняя девушка подозревается в организации подпольного казино в Вологде

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

В преступлении подозревается 19-летняя жительница Вологодского района. По версии следствия, девушка с сообщниками организовала подпольное казино, в котором стояло 40 автоматов для азартных игр. Заведение работало с августа по сентябрь 2021 года.

«По уголовному делу изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование, иные предметы и данные, свидетельствующие о противоправной деятельности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.