Стали известны обстоятельства гибели подростка в ДТП в Тотемском районе

18.11.2021 [Происшествия]

Полицейские рассказали об обстоятельствах ДТП, в котором накануне погиб 9-летний мальчик.

Авария произошла около трех часов дня на 4-м километре дороги Усть-Царева, где под колеса автобуса МАЗ попал подросток. Пострадавший погиб на месте аварии.

По уточненным данным, автобус ехал по маршруту Тотьма – Советский.

«Водитель, управляя автобусом МАЗ, после высадки пассажира начал движение от обочины и допустил наезд на вышедшего из автобуса мальчика», - пояснили в региональном УМВД.

По факту ДТП следственным отделением ОМВД России по Тотемскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Тэги: ДТП, подросток

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