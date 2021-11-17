В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса

17.11.2021 [Происшествия]

9-летний мальчик погиб под колесами автобуса в Тотемском районе. Авария случилась сегодня около 15.00 на 4 километре автодороги Тотьма – Усть-Царева.

Информации об обстоятельствах аварии пока очень мало. Известно, что автобусом МАЗ управлял 53-летний мужчина.

«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом МАЗ, допустил наезд на 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок погиб», - говорится в сообщении.

В Тотемский район выехало руководство регионального ГИБДД. Обстоятельства аварии уточнятся.

 

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Тэги: ДТП, ребенок

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