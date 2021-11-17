Жительница Нюксенского района получила шесть лет колонии за убийство бывшего сожителя

17.11.2021 [Происшествия]

В Нюксенском районе суд вынес приговор 60-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в селе Городищна 14 июля 2021 года. Подсудимая узнала, что в гости к односельчанину приехал её бывший сожитель. Женщина была пьяна и из ревности решила его убить.

«Спрятав в одежде нож, она пришла домой к знакомым, где находился мужчина. В ходе возникшей ссоры женщина несколько раз ударила ножом 45-летнего сожителя. От причиненных ранений пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде шести лет и трёх месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: убийство, пьянка, приговор
фото пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

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