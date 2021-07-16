В Нюксенском районе женщина зарезала бывшего сожителя в ходе ссоры

Вечером 14 июля в селе Городищна Нюксенского района был убит 45-летний мужчина. В совершении преступления подозревается его экс-сожительница, женщина 60 лет.

По версии следствия, в тот вечер подозреваемая, будучи пьяна, узнала, что в село к своему приятелю приехал ее бывший сожитель. Прихватив с собой нож, она отправилась выяснять с ним отношения. В ходе ссоры она несколько раз ударила мужчину ножом в грудь. От полученных ранений тот скончался.

— После совершенного преступления подозреваемая скрылась с места происшествия, взяв с собой орудие преступления, однако была задержана правоохранителями после того, как рассказала о содеянном своему нынешнему сожителю, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемая задержана. Решается вопрос об аресте женщины, ведется следствие.